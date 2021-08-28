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    Evlat nöbetinde bir aile daha çocuğuna kavuştu

    Terör örgütü PKK tarafından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Metin Üstek, 6 yıl sonra ailesine kavuştu.
    • AA
    • 28.08.2021 - 23:01
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 23:23
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    Evlat nöbetinde bir aile daha çocuğuna kavuştu

    Şırnak'tan 24 Şubat 2020'de Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemine katılan, daha sonra HDP Şırnak İl Başkanlığı binası önünde eylemlerini sürdüren Üstek ailesi, terör örgütünden kaçan oğulları Metin'e 6 yıl sonra kavuştu.

    AİLE 6 YIL SONRA EVLADINA KAVUŞTU

    Müjdeli haberi alarak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Emine Üstek ve baba Ömer Üstek, 6 yıl sonra kavuştuğu oğulları Metin'e sarıldı, gözyaşı döktü.

    Yıllar süren ayrılıktan sonra oğluna kavuşan anne Üstek fenalık geçirdi, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

    Duygusal anların yaşandığı buluşmada zılgıt çekildi, Anne Üstek, Kürtçe ağıt yaktı.

    Anne Üstek, oğluna kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

    Evlat nöbetinde bir aile daha çocuğuna kavuştu VİDEO

    32 AİLE EVLADINA KAVUŞMUŞ OLDU

    Üstek ailesinin de evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 32'ye yükseldi.

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