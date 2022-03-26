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Evlat nöbetindeki aile sayısı 274 oldu

Evlat nöbetindeki aile sayısı 274 oldu

PKK tarafından kaçırılan kızı Sitti için Hakkari'den gelen anne Aydi Yiğit, evlat nöbetine katıldı. Böylelikle eyleme katılan ailelerin sayısı 274 oldu.