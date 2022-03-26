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Evlat nöbetindeki aile sayısı 274 oldu
PKK tarafından kaçırılan kızı Sitti için Hakkari'den gelen anne Aydi Yiğit, evlat nöbetine katıldı. Böylelikle eyleme katılan ailelerin sayısı 274 oldu.
- DHA
- 26.03.2022 - 14:29
- Güncelleme : 26.03.2022 - 14:31
Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi 936’ncı gününe girdi.
35 ailenin çocuğuna kavuştuğu eyleme, 1 aile daha katıldı.
HAKKARİ’DEN DİYARBAKIR’A GELDİ
Böylelikle eylem yapan aile sayısı 274’e yükseldi. Anne Aydi Yiğit, 2012 yılında 21 yaşındayken kaçırılan kızı Sitti için Hakkari'den Diyarbakır’a geldi.
Evlat nöbetindeki aile sayısı 274 oldu VİDEO
‘KAHROLSUN HDP’ SLOGANLARI ATILDI
Nöbetteki anne ve babalar tarafından, 'Kahrolsun HDP' sloganlarıyla karşılanan Yiğit, Kürtçe yaptığı konuşmada kızının kandırılarak dağa kaçırıldığını ve dönünceye kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.