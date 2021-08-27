Evlat nöbetindeki aileler 3 Eylül'de herkesten destek bekliyor

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne ve babalar, eylemlerinin 3'üncü yıldönümü olan 3 Eylül'de tüm Türkiye'yi destek için HDP binası önüne çağırdı.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 aile, evlat nöbetlerini 723'üncü günde gece de sürdürdü.

3 Eylül'de 3'üncü yılını tamamlayacak olan evlat nöbetindeki aileler, herkesi Diyarkabır HDP il binası önüne davet etti.

''GELSİNLER BİZE DESTEK VERSİNLER''

2017 yılında oğlu Bayram'ı işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman, dağda tek bir evlat kalana kadar mücadele edeceklerini belirterek, "3 Eylül'de bütün dünyayı, bütün Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Gelsinler bize destek versinler" dedi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 723 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

''3 EYLÜL İÇİN HDP MİLLETVEKİLLERİ BİZDEN KAÇTI''

Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek, eyleme başlayan Celil Begdaş, son evlatlarını alana kadar eylemlerini sonlandırmayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Dün talihsiz bir gün yaşadık. Dün Ankara'ya gittik, HDP milletvekilleriyle görüşme yapacaktık. Sözde bize destek olacaklardı. Ancak HDP milletvekilleri bizden kaçtı, halktan kaçtı.





''HDP HİÇBİR ZAMAN BİZİ TEMSİL ETMEDİ''



Biz de siyah çelenk bırakarak onları kınadık. Onlar yine bizi boykot edip laf söylediler ve hakaret ettiler. Hani bunlar halkın vekiliydiler, hani bunlar Kürtleri temsil ediyorlardı, biz de Kürt'üz. Herkes gördü iç yüzlerini. HDP, hiçbir zaman bizi temsil etmedi.

Biz aileler olarak 3 Eylül'de Türkiye'yi nöbete çağırıyoruz. Biz buradayız, herkes gelsin bize destek versin. Son evladımızı alana kadar buradan kalkmayacağız."





''BAŞKA DEVLET İSTEMİYORUZ''



2019 yılında kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren ve eylemi sonuç vererek evladına kavuşan kanser hastası Ayşegül Biçer, "Tüm dünyaya çağrımızdır, 3 Eylül Cuma günü saat 10'da Diyarbakır'da gelin tek ses tek yürek olalım. Evlatlarımızı isteyelim, evlatlarımızı dağdan indirelim. Türkiye'nin birlik beraberliği için bu kan dursun, bu bayrak tek olsun. Tek bayrak, tek vatan istiyoruz, başka devlet istemiyoruz. Allah rızası için anne ve babaların sesini duyun artık" ifadesini kullandı.