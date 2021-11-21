Evlat nöbetindeki aileler, Süleyman Soylu'nun doğum gününü kutladı

Evlat nöbetindeki aileler Bakan Soylu'nun doğum gününü pankartlarla kutladı. Aileler, ellerinde "Bin soysuza bir Soylu yeter, doğum günün kutlu olsun, bölücüler bine bölünecek" pankartları taşıdı.

Diyarbakır HDP il binası önüne gelen Hacire Akar, diğer tüm ailelere örnek oldu.

Hacire Akar'ın çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Hatice Akar oğlu Mehmet Akar'a yaptığı oturma eylemi sonunda kavuşurken, 33 aile daha çocuklarıyla buluştu.

245 ailenin 812 gündür sürdürdüğü evlat nöbeti devam ederken, aileler doğum günü için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir sürpriz yaptı.

Evlat nöbeti tutan aileler bugün 52. yaşını kutlayan Bakan Soylu için pankart açtı.

Ailelerin açtığı pankartlarda, "Bin soysuza bir Soylu yeter, doğum günün kutlu olsun, bölücüler bine bölünecek" ifadeleri yer aldı.

"ANNESİNE MİNNETTARIZ"

5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, anne ve babalar olarak Süleyman Soylu'nun yanında olduklarını belirterek "Allah, seni başımızdan eksik etmesin. 52'nci yaş gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

İyi ki varsınız, iyi ki anneniz böyle bir yiğit evlat doğurmuş. Annenize minnettarız, mekanı cennet olsun." dedi.

vlat nöbetindeki aileler, Süleyman Soylu'nun doğum gününü kutladı VİDEO

"ONUN SAYESİNDE GÜÇLENDİK"

Evlat nöbeti sayesinde oğluna kavuştuktan sonra eylemine devam eden Ayşegül Biçer, "Anneler olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun doğum gününü kutluyoruz. Buradayız, onun sayesinde güçlendik, dimdik ayakta durmayı öğrendik.

Servet annemizi rahmetle yad ederken, bize bıraktığı en kutsal varlığı, evladı ve terörle mücadelede en büyük etken olan Sayın Bakanı'mız Süleyman Soylu'ya varlığı için şükrediyor ve çok teşekkür ediyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın" diye konuştu.

Bakan Soyluaileleri telefonla arayarak teşekkür etti. Sakarya'dan gelen 52 kişilik bir grup da ailelere destek ziyaretinde bulundu.