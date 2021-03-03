Evlat nöbetindeki ailelerden CHP heyetine tepki

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, kendilerini ziyarete gelen CHP’li Sezgin Tanrıkulu ile Özgür Özel'i yuhaladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

CHP’li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 549 gündür HDP önünde eylemde olan aileleri ziyaret etti.

"HDP'YE DESTEK OLUYORSUNUZ"

Özgür Özel'in konuştuğu annelerden biri, "HDP ile kardeş misiniz?" diye sorarken, başka bir anne de "Siz HDP'ye destek oluyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Kısa süren ziyaret sonrası aileler HDP aleyhine slogan atarak CHP’li heyeti yuhaladı.

CHP heyetine tepki VİDEO

"BİZİ KANDIRMAYA GELDİLER"

Evladını bekleyen Celil Begdaş ise CHP heyetinin kendilerini kandırmaya çalıştığını söyledi.

Begdaş, "18 aydır gelmiyor, buraya bizi kandırmaya gelmiş. Kendi kendilerini kandırdı. Bakmayın burada misafirdi, yoksa domates ile peşlerine verecektim. Ama biz kendimize yakıştırmadık, bizi kandırmaya çalışıyordu, şimdiye kadar neredeydin. Herkes geldi, sen buraya gelmedin. Yok işte askerlerin bombalandığını söylüyor, ben kendi gözümle gördüm sen kimi kandırıyorsun. Meral Akşener’i de getireceğini söylüyor, ha Meral Akşener ha HDP ne fark ediyor. Gelmesinler, biz buradayız, son evladımızı almadan gitmeyeceğiz. Bu çadır onları bitirecek, geldi bizi kandırmaya ama biz kanmadık, kendi kendini kandırdı. HDP ve CHP’ye atma diyor, kime atayım ben oğlumu istiyorum. Cumartesi, pazar annelerine destek veriyorsunuz, bize neden destek vermiyorsunuz? Biz de anneyiz, babayız, haklısın diyor. Ona dedim HDP kapanmasın CHP var, HDP kapanırsa yerine CHP girer, o da öyle deme diyor. Altı yaştı, kaçtı gitti." şeklinde konuştu.





