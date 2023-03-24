Evlat nöbetindeki ailelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Kandil seni kırmaz 20 Mart günü HDP ile görüşme gerçekleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen aileler, "Birlikte seçime gidiyorsunuz o zaman biz çocuklarımızı sizden de istiyoruz." dedi.

İHA

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin direnişi kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, tüm ailelere ışık oldu.

Hakkari, Van ve Muş'ta da başlayan direnişte, çok sayıda aile evladına kavuştu.

Yaz-kış demeden HDP il binası önünde kurulan çadırda evlatlarına seslenen aileler, 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

Aileler, HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan çocuklarını istedi

Bugün bin 298'inci güne ulaşan evlat nöbetinde, aileler HDP ile görüşme gerçekleştiren cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

CHP Lideri, 20 Mart günü HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmüş, ittifak için yeşil ışık yakmıştı.

Eylemdeki ailelerden Süleyman Aydın da 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için HDP il binası önünde beklediklerini, aileler adına HDP-PKK ve CHP’den evlatlarını isteyerek Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu.

"CHP terörün partisi olan HDP ile el sıkıştı"

Ramazan ayında da evlat mücadelesini kararlılıkla devam ettiklerini ifade eden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Biz, Diyarbakır aileleri olarak evlatlarımızı istiyoruz. Maalesef HDP yöneticileri, bize açıklama yapmadan kaçtılar. Bizim evlatlarımızı terör örgütüne gönderen HDP’dir. HDP’den evlatlarımızı istiyoruz. Seçimler yaklaştı CHP’ye aileler olarak o kadar seslendik maalesef bir gün ziyaretimize gelmediler, acımızı paylaşmadılar. Duyduk ki, CHP terörün partisi olan HDP ile el sıkıştı. Birlikte terör ittifakı kurdular.

"Çocuklarımızı sizden de istiyoruz"

"Biz burada acılı aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyoruz" diyen Aydın sözlerine şöyle devam etti:

Senin evladın varsa bir saat gelmese ne yaparsın? Ben bundan eminim ki kıyameti kopartırsın. Evlatlarımız bağrımızdan kopartılarak HDP tarafından terör örgütüne atıldı. Madem Kemal Kılıçdaroğlu HDP’yi destekliyorsunuz, birlikte seçime gidiyorsunuz o zaman biz çocuklarımızı sizden de istiyoruz. Evlatlarımızı getirin.

"Evlatlarınız CHP’ye girerse gözünü Kandil’de açar"

HDP, aday çıkartmadan Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini, Kandil kendi adayı olarak Kılıçdaroğlu’nu kabul ettiğini ileri süren Aydın: