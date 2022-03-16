Evlat nöbetindeki ailelerden Kılıçdaroğlu'na tepki

Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı aileler, Kemal Kılıçdaroğlu'na kendilerini ziyaret etmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Evlat nöbetindeki anneler, 48'inci haftada eylemlerini sürdürüyor.

Muş’ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü özlemle bekliyor.

Oturma eylemini sürdüren aileler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti sırasında, evlat nöbetindeki ailelerin yanına gelmemesine tepki gösterdi.

"ŞİMDİ SEN DE HDP Mİ OLDUN?"

48 haftadır çocuklarını HDP’den istediklerini ifade eden baba Şemsettin Özcan, “HDP nasıl çocuklarımızı götürüp PKK’ya vermişse öyle de geri getirsin. HDP çocuklarımızı getirene kadar burada kış, kar, yağmur, çamur demeden eyleme devam edeceğiz. HDP’lilerin çocukları nerede okuyor? Benim çocuğum şimdi nerede? Çocuğum var mı yok mu bilmiyorum. CHP de bizi oyuna getiriyor. Ondan sonra tekme atıyor, diyor ki ‘ben gittim, annelerle görüştüm’. Sen nerede görüştün? Yalan atıyorsun. Biz orada çadırdık, niye gelmedin yanımıza? Korkmayın. HDP’den mi korkuyorsunuz? Şimdi sende HDP mi oldun? Olduysan bir şey diyemiyoruz. HDP, CHP, İYİ Parti, 6 parti bir olmuşlar. HDP’ci olmuşlar” dedi.

"KILIÇDAROĞLU NİYE KENDİSİNİ SAKLADI, ANNELERİ GÖRMEDİ?"

Anne Gülbahar Teker de, HDP’den ve PKK’dan çocuğunu istediğini vurgulayarak, “Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’a geldi. Biz hepimiz orada bekledik. Niye kendisini sakladı, gelmedi, anneleri görmedi. Niye gitti kameralara yalan söyledi. ‘Ben anneleri, babaları gördüm’ yalandır. Korkmasın. Niye korkuyor ki? Gelmedi. Kaçıp gittiler. Ben onu istemiyorum. Kapatsın gitsin” ifadelerini kullandı.

"EYLEME DEVAM EDECEĞİZ"

Anne Ayten Koçhan ise, 48 haftadır evlatları için nöbet tuttuklarını belirterek, “PKK’dan, HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Onlardan da korkmuyoruz. Bizim üstümüzden de siyaset yapmasınlar. Devletimiz, polisimiz arkamızda. Yavrularım, Ersin oğlum beni duyuyorsanız dönün, yolunuz yol değil. Gelin, devletimize sığının. Bir tane çocuk dağda kalana kadar biz burada eylemimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.