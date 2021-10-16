Evlat nöbetindeki ailelerin HDP direnişi

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan oğlu için 4 günlük eylem başlatan Hacire Akar, birçok ailenin sesi oldu.

Akar'ın oğluna kavuşmasının ardından görevi teslim alan aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren başlattıkları eylemi kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır'da başlayan ve 775'inci güne giren evlat nöbeti Hakkari, Van, Şırnak, Muş'ta da başladı.

32 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

HDP il binasında önünde bir araya gelen ailelerin 'güvenlik güçlerine teslim olun' çağrısına kayıtsız kalamayan 32 evlat anne ve babalarına kavuştu.

Çağrılarının sonuç verdiğini gören aileler, umutlanarak eylemlerinden vazgeçmedi.

237'YE YÜKSELDİ

Bir yanda kavuşmalar artarken bir yanda ise beyni yıkanarak dağa götürülenlerin sayısı da artıyor.

Koronavirüs salgınına ve sert geçen kış mevsimine rağmen çadırı terk etmeyen ailelerin sayısı 237'ye ulaştı.

AİLELERİN SESİNİ MÜZİKLE BASTIRDILAR

Zaman zaman kentlerdeki işlek caddelerde güvenlik güçleri eşliğinde pankartlarla yürüyüş yapan ve slogan atan ailelerin sesi, HDP binalarından açılan yüksek sesli müziklerle bastırılmaya çalışıldı.

AİLELERDEN HDP'YE TEPKİ

DİYARBAKIR

4 yıl önce kaçırılan 19 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Süleyman Aydın, "HDP sesimizi duyuncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bütün dünya sesimizi duydu HDP duymadı." dedi.

VAN

2015'te kursa giderken dağa kaçırılan oğlu Kenan için eyleme katılan Fevzi Yağmur, "Çocukları dağda olan bütün ailelerin acısı aynıdır. HDP, 'Kürt hakları' deyip bizi kandırdılar. Gelip çocuğumu götürdüler."



ŞIRNAK

6 yıl önce 15 yaşındaki oğlunun dağa kaçırdıklarını söyleyen anne Emin Üstek, “Oğlum HDP eliyle kaçırıldı. Gelene kadar eylemim devam edecek."



HAKKARİ

2015 yılında dağa kaçırılan evladı için nöbet tutan Mevlüde Üçdağ, "HDP'nin müzik sesi annelerin sesini bastıramaz. Tek bir evlat dağda kalmayıncaya kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz."



MUŞ

2015 yılında evli ve 2 çocuk babası olan evladı için nöbete katılan anne Ayten Koçhan, "Lanet olsun PKK’ya, lanet olsun HDP’ye. Onların yavruları okuyor, yavruları yanlarında. Bizim çocuklar dağlarda."