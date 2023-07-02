Evlat nöbetindeki anne: 40 derece sıcakta her gün çadırın yolunu tutuyorum Çocukları bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, aşırı sıcak havaya rağmen kararlılıkla devam ediyor.

İHA

Yurdun doğusundaki aileler evlat direnişinde...

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, ilk olarak Diyarbakır'da evlat nöbetine başladı.

3 Eylül 2019 tarihinde başlayan direniş, çok sayıda aileye umut oldu.

Ardından nöbet Hakkari, Muş, Van'da da devam etti.

Yaz-kış, Ramazan, bayram demeden evlatları için HDP il binasında toplanan aileler, teslim ol çağrılarını sürdürüyor.

"Ben, baban ölmeden evine dön"

Bugün bin 399’ncu güne ulaşan eylemde, hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü şehirde annelerden Zeliha Yaşar, oğlu Abdurrahman'ın dönmesi için çağrıda bulundu.

Evladının yolunu gözlediğini belirten anne Yaşar, "Seni çok özledim. Ben, baban ölmeden evine dön. Bu 40 derece sıcakta her gün çadırın yolunu tutuyorum, sizi bekliyorum." dedi.

"Sıcak, yağmur, çamur demeden çadırın yolunu tutuyoruz"

Sıcaklarda evde duramayıp her gün oğlunun hasreti ile çadırın yolunu tutan Güzide Demir, yaklaşık 4 senedir burada eylemi sürdürdüklerini dile getirdi.

Çocuklarını almadan gitmeyeceklerini vurgulayan anne Demir, "Bize çocuklarımı versinler. Her gün buradayız. Ne sıcak, ne yağmur, çamur demeden çadırın yolunu tutuyoruz." diye konuştu.