Evlat nöbetindeki anne: Artık yeter, bu acı nereye kadar

Evlat nöbetindeki anne: Artık yeter, bu acı nereye kadar

14 yaşındayken 2015 yılında kaçırılan oğlu Yusuf için nöbetini sürdüren Zümrüt Salim, “Bizden ne istiyorlar, bu zulmü neden bize çektiriyorlar. Artık yeter, bu acı nereye kadar” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 814’üncü gününe girdi.

Farklı bölgelerden bir araya gelen 245 aile, nöbet çadırındaki umutlu bekleyişlerini sürdürdü. 2015 yılında Kur'an kursunda hafızlık eğitimi aldığı sırada, 14 yaşındaki oğlu Hamza'nın dağa kaçırıldığını söyleyen Zümrüt Salim de evlat nöbeti için Hakkari'den geldi.

“ARTIK YETER BU ACI NEREYE KADAR”

Oğlunun HDP tarafından kaçırılarak PKK'ya verildiğini kaydeden Salim, şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum hafızlık okuyordu, 14 yaşındaydı. HDP, oğlumu kaçırıp PKK'ya verdi. Oğlumu HDP'den istiyorum. Artık yeter, bu acı nereye kadar.

Evlat nöbetindeki anne: Artık yeter, bu acı nereye kadar VİDEO



“BİZDEN NE İSTİYORLAR”

Soğuk, çamur demeden evlatlarımız için buradayız, evlat nöbeti tutuyoruz. Bizden ne istiyorlar, dağa niye kendi çocuklarını göndermiyorlar?

“SENİ ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİM”

Bu zulmü neden bize çektiriyorlar? Onlar bizim için çalışmıyor, kendileri için çalışıyor. Oğlumu istiyorum ve almadan bir yere gitmiyorum. Oğluma çağrıda bulunmak istiyorum; Hamza oğlum, eğer beni duyuyorsan ya da görüyorsan dön gel. Yavrum, sana hasret kalmışım. Bütün aile seni bekliyoruz, sonuna kadar senin peşindeyim, seni almadan buradan gitmeyeceğim.”