Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 773’üncü gününe girdi. Anne Rahime Taşçı, “32 kişi teslim oldu, 33’üncü inşallah Faruk olur” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi 773’üncü gününde de kararlılıkla devam etti.

Farklı şehirlerden bir araya gelerek evlatlarını HDP’den isteyen aileler, nöbet çadırındaki umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

8 yıl önce 15 yaşındayken Van’dan kaçırılan oğlu Faruk için Kars’tan gelen anne Rahime Taşçı, oğlunun HDP tarafından dağa götürüldüğünü söyledi.

“POLİS OLMAK İSTİYORDU”

Oğlunu çok özlediğini dile getiren anne Rahime Taşçı, şu sözlerle duygularını dile getirdi:

"Sabah evden çıktı, akşam eve gelmedi. 2-3 defa Van'a gittim. Oğlumun orada olduğunu söylediler. Gittim, görmedim. Oğluma sesleniyorum. Bir telefon açsın. Sağ olduğunu söylesin. 8 senedir görmedim oğlumu. Çok özledim. Faruk'un elinden kalemi aldılar. Silah verdiler. Polis olmak istiyordu.

Evlat nöbetindeki anne: Elinden kalemi aldılar, silahı verdiler VİDEO



“OĞLUM DEVLET SENİN YANINDADIR”

32 kişi gelip teslim oldu. İnşallah 33'üncü Faruk olur. Korkma oğlum, ceza yok. Devlet senin yanındadır. Seni özledik. Ben seni burada bekliyorum. Birlikte eve gideceğiz.”