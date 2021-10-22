HDP binası önündeki evlat nöbetinin 781’inci gününde, eylemini kararlılıkla sürdüren anne Ayten Elhaman, “Evladımı kaybettiğim yerde arıyorum” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 781’inci gününde de kararlılıkla sürüyor.

Farklı şehirlerden gelerek evlatları için mücadele veren 236 ailenin, nöbet çadırındaki umutlu bekleyişleri devam ediyor.

4 yıl önce kaybolan oğlu Bayram için eylem yapan anne Ayten Elhaman, evladının HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü belirterek oğlunu geri istedi.

“KENDİ HALNDE GEÇİNEN İNSANLARDIK”

Elhaman HDP’nin ‘evlatlarınızı devletten isteyin’ açıklamalarına yönelik, şu ifadeleri kullandı:

“HDP, çocukları alıp dağa kaldırıyor. Oğlum, askerlik hayalleri kuruyordu. Evladımı onlardan istiyorum. Ellerini kınalayıp askere gönderecektim. Bir arkadaşı tarafından HDP il binasının önüne getirilmiş. Çocuğumu kandırmışlar. Bizim siyasetle bir alakamız yoktu. Kendi halinde geçinen insanlardık.

“DEVLET BİZİ ZULÜM YAPMIYOR Kİ”

Evladımı istiyorum, kaybettiğim yerde arıyorum. HDP niye bizi suçluyor 'Gidin devletten isteyin' diyorlar. Devlet bize zulüm yapmıyor ki. Zulüm yapan HDP.

Evlat nöbetindeki anne: Evladımı kaybettiğim yerde arıyorum VİDEO



“EVLATLARIMIZI BİZDEN ÇALIP DAĞLARDA TAŞLARDA ÇÜRÜTÜYORLAR”

40 yıldır annelerin ciğerlerini yakıyorlar. Evlatlarımızı bizden çalıp, dağlarda, taşlarda çürütüyorlar. 6 ay önce de kendi internet sitelerinde oğlum için 'öldü' diye paylaşmışlar. Öldüğüne inanmıyorum. Ölmüşse de evladımın cenazesini versinler. Evladımı onlara bırakmayacağım. Anne ve babalar olarak evlatlarımızı alacağız.





“11 KASIM’DA 800’ÜNCÜ GÜNÜMÜZ”

Gel oğlum, seni burada bekliyoruz. Her telefon, kapı çaldığında acaba oğlum mu geldi, bir haber mi var, diyorum. Kardeşlerin, baban, hepimiz hasretle seni bekliyoruz. 32 aile evladına kavuştu. İnşallah ben de evladıma kavuşacağım. 11 Kasım'da evlat nöbetinde 800'üncü günümüz.

“BÜTÜN DÜNYA ÇIĞLIĞIMIZI DUYSUN”

Bütün Türkiye'yi tek yürek, tek ses olmak için buraya davet ediyorum. Annelere destek versinler. Bütün dünya çığlığımızı duysun. Oğlumun kokusuna hasret kaldım.”