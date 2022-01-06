Evlat nöbetinin sürdüren ailelerden anne Nihal Çiçek, kızının HDP tarafından kandırıldığını belirterek, “Evlat hasretinden içimiz yanıyor. Kızımı istiyorum, başka da bir şey istemiyorum” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 857’nci gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelen 251 aile, nöbet çadırındaki bekleyişlerini sürdürdü.

“EVLAT HASRETİNDEN İÇİMİZ YANIYOR”

2015 yılında 19 yaşındayken kızı Hatun'un HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Nihal Çiçek, kızına çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Kızımı bana göndersinler. Kızım benim için en büyük hediyemdir. Evlat hasretinden içimiz yanıyor. Kızımı istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Kızım beni görüyorsa, dönsün eve gelsin. Sofraya oturuyorum; kızım aç mıdır tok mudur diye düşünüyorum. Yemek boğazımdan inmiyor. Burada, senin hasretinden yanıyorum. Ben ve kardeşlerin, hepimiz seni çok özledik. Kaç gel kızım, yuvana dön.”

Evlat nöbetindeki anne: Evlat hasretinden içimiz yanıyor VİDEO





