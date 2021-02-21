Evlat nöbetindeki anne: Gara'nın sorumlusu Dirayet Dilan Taşdemir

7 yıl önce Gebze ilçesinde kaçırılan oğlu Eren'e kavuşmayı bekleyen anne Fadime Aksu, Gara bölgesine giden HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'e tepki gösterdi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 206 aile, eylemlerinde 538'inci güne girdi.

2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan Eren'in annesi Fadime Aksu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam katıldığı bir televizyon programında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara bölgesine gittiği açıklamasını değerlendirdi.

AİLELER HDP'Lİ TAŞDEMİR'İ SORUMLU TUTTU

Gara'daki şehitlerden HDP'li Taşdemir'i sorumlu tuttuklarını belirten Aksu, şunları söyledi:

"Şehitlerimiz oldu, Allah onlara rahmet eylesin. Allah bize bir daha böyle bir günü yaşatmasın. Devletimize, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, asker ve polisimize çok teşekkür ediyoruz her zaman yanımızda oldular. Gara'ya giden milletvekiline soruşturma açıldı. Onun yüzünden bunlar böyle oldu. Onların da evladı varsa onlara, Allah evlat acısı yaşatsın. 6 yıldır biz çocuklarımızdan haber alamıyoruz.

"ONLAR BİZLERE DÜŞMAN"

Eren yavrum, 13 şehidimiz oldu. Onlar yaptılar. Onlar bizlere düşman, geri dönün gelin. Bütün çocuklar gelsin. Onlar bizim düşmanımız sen polisime askerime güven." dedi.