Evlat nöbetindeki anne: Kızımı polis kıyafeti giyen HDP’liler kaçırdı

Kızının polis kıyafeti giyen HDP’liler tarafından kaçırıldığını söyleyen Nazlı Sancar, “3 araç değiştirmişler ve her yerde kamera kayıtlarına yansımış” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 günü HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 843’üncü gününe girdi.

Van'da, 9 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için 843 gündür hem Van’da hem Diyarbakır’da eylemini sürdüren Nazlı Sancar, kızının terör yandaşları tarafından zorla kaçırıldığını belirtti.

Kızının HDP’liler tarafından polis kıyafeti giyilerek kaçırıldığını, kızının dağa kaçırılmasının 10'uncu yıla girmesine kısa bir süre kaldığını belirten Sancar, 2012 yılında kızının elini ve kolunu bağlayarak zorla dağa kaçırdıklarını söyledi.

“KIZIMI KAÇIRDIKLARINDA 3 ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER”

Sancar, "HDP’li terör yandaşları polis kıyafeti giyip kızımı araca atıp götürdüler. Kızımı kaçırdıklarında 3 araç değiştirmişler ve her yerde kamera kayıtlarına yansımış. Rabbim bizim hakkımızı bırakmasın.





“GEL BU BAYRAĞIN ALTINDA ÖL”

Asla eylemden geri adım atmıyoruz. Evlatlarımızı almadan biz asla geri adım atmayacağız. Ben burada HDP ve PKK’ya da sesleniyorum. Bizim evlatlarımızı ve çocuklarımızı bıraksınlar. Şeyma kızım, eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel, devlet güçlerimize teslim ol. Devlet bizim babamızdır kızım. Gel bu bayrağın altında doğmuşsun, bu bayrağın altında da öl.” diye konuştu.

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