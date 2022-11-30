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    Evlat nöbetindeki anne: Kızımı zorla götürdüler

    PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı eylem bin 185’inci gününde devam ederken, evladını bekleyen aileler çocuklarına seslendi.
    • 30.11.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:09
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    Evlat nöbetindeki anne: Kızımı zorla götürdüler

    Çocukları hain terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlattı.

    HDP İl binası önünde Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbeti, bin 185’inci gününde devam ediyor.

    Kızı Gülcan Biçer’in Adana’da kaldıkları dönemde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren anne Pınar Biçer, evladını almadan evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

    "Seçim sürecinde kapıları çalıp zorla çocukları kaçırıyordular"

    İHA'nın haberine göre, kızının 2015 yılında HDP aracılığıyla PKK'ya teslim edildiğini ifade eden Biçer, "2015 yılında Adana’da kızımı PKK’lılar kandırıp dağa kaçırdı. HDP kızımı PKK’ya teslim etti. İnşallah kızımı kaçıranlar kahrolurlar. Onlar seçim sürecinde kapıları çalıp zorla çocukları kaçırıyordular. Allah hakkımızı bırakmasın. Benim kızımı da zorla götürdüler. Kızım beni görüp duyuyorsan eğer evine dön. Seni götürüp mağaraya ‘ya öl, ya da öldür’ diyorlar. Ne olur gel devletimize teslim ol. Allah’a şükür devletimiz güçlüdür." dedi.

    Evlat nöbetindeki anne: Kızımı zorla götürdüler #1

    Evlat nöbetindeki anne: Kızımı zorla götürdüler #2

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