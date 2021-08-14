Evlat nöbetindeki anne: Sen gelmeden ben bu eylemden kalkmayacağım

Evlat nöbetindeki anne: Sen gelmeden ben bu eylemden kalkmayacağım

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından 10 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Emrah için eylem yapan Aynur Panay, oğluna çağrı yaparak, "Sen gelmeden ben bu eylemden kalkmayacağım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos’ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Hacire Akar’ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

AİLELER, TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI DİRENİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu.

Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

233 ailenin 712 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

"ASKERE VEYA POLİSE TESLİM OL"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 yıl önce kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelerek HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Aynur Panay, HDP'nin oğlunu kandırdığını ve PKK'ya teslim ettiğini söyledi.

Panay, "Ben şimdi oğlumu istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Benim oğlumu göndersinler. Zaten ben hastayım, oğlum beni duyuyorsan gel. Orası senin yerin değil, bak çocuklar geldi, sen de gel. 10 yıldır seni görmemişim hasretim. Fırsatı bulursan eğer çık gel. Askerlere veya polislere teslim ol. Sen gelmeden ben bu eylemden kalkmayacağım" diye konuştu.

Sen gelmeden ben bu eylemden kalkmayacağım VİDEO