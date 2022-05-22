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    Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı

    HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 993’üncü gününde devam ediyor.
    • 22.05.2022 - 16:31
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    Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı

    Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 993’üncü gününde de devam ediyor.

    2010 yılında Ağrı Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından 13 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen anne Aynur Panay, evladına seslenerek teslim olması çağrısına bulundu.

    "Sen gelmeyinceye kadar buradan kalkmayacağım"

    İHA'nın aktardığına göre HDP’den oğlunu isteyen Panay, “HDP, oğlumu kaçırıp PKK’ya teslim etmiş. Emrah, beni duyuyorsan gel. Askerlere teslim ol. Oğlum, kurban olayım gel. Sen gelmeyinceye kadar buradan kalkmayacağım. Herkes kaçıp gelsin. Anne ve babalar burada sizleri bekliyor, gelin” dedi.

    Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı #1

    Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı #2

    Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı #3


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