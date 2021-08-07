Evlat nöbetindeki anneden PKK'ya tepki: İnsanlıktan çıkmış hayvanlar

6 yıl önce kaçırılan oğluna kavuşmayı bekleyen anne Mevlüde Üçdağ, "Evladımı benden koparıp götürdüler. Hayvanlar dağda yaşar ama insanlar yaşayamaz." sözleriyle PKK'ya kin kustu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 705’inci gününe girdi.

Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için 705 gündür eylemde olduğunu söyledi.

"EVLATLARIMIZI HDP VE PKK'DAN İSTİYORUZ"

Eyleme katıldığı ilk gün oğlu için geldiğini ama burada bulunan aileleri görünce bütün aileler için nöbete başladığını belirten Üçdağ, “Burada fotoğrafları bulunan bütün çocuklar birer fidandır. Bizler onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı HDP ile PKK’dan istiyoruz o yüzden buradan asla kalkmayacağız. Bize çocuklarımızı vermedikleri sürece onları rahat bırakmayacağız. Ben evimde sıcak yemek yiyemiyorsam bunu onlara da çektireceğim. Çünkü onlar benim evladımı 6 yıldır benden koparıp götürdüler” diye konuştu.

Oğlu zorla dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden, PKK’ya sert tepki

"İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ HAYVANLAR"

PKK’ya sert tepki gösteren anne Üçdağ, “O kadar vicdansızdırlar insanlıktan çıkmış hayvandırlar. Çünkü hayvan dağda yaşar, insan yaşayamaz.

"ÇOCUKLARI DAĞA GÖTÜRÜP ARKALARINA SIĞINMAZLARDI..."

Onlar hayvandır, hayvan olmasalardı 8-9 yaşındaki çocukları dağa götürüp arkalarında sığınmaz ve onları ölüme sürüklemezlerdi” ifadelerini kullandı.

"ORASI CEHENNEM"

Evlat nöbetine gelemeyen ailelerin kendilerine desek vermesini isteyen Üçdağ, “Ben burada bulunmayan ve gelemeyen diğer ailelere sesleniyorum. Geliniz korkmayın, bu çadır bir umut çadırıdır. Gelin çocuklarımızı birlik ve beraberlik içinde o zalimlerin elinden kurtaralım. Çünkü orası bir cehennemdir. Oğlumda beni görüyor ve duyuyor ise gelip teslim olmasını istiyorum” dedi.