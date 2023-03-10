Evlat nöbetindeki anneler, HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasına tepki gösterdi

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor...

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen aileler, direnişe başladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz-kış demeden nöbetlerine devam ediyor.

Bugün bin 285'inci güne ulaşan direnişte toplam 353 aile evladının yolunu gözlüyor.

Gözü yaşı ve öfkeli anneler, Anayasa Mahkemesinin (AYM) dün aldığı kararı eleştirdi.

HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı kaldırılmıştı.

Ayşegül Biçer isimli anne, evlatlarının acısını yüreklerine gömüp depremde hayatını kaybeden insanların acısını yaşamaya çalıştıkları dönemde, ülkenin gündeminin seçim, adaylık, ittifak çalışmaları, koltuk paylaşımıyla meşgul edildiğini söyledi.

Biçer şöyle konuştu:

Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP, nefessiz kalmışken Anayasa Mahkemesinin devlet desteğinden yararlanmasına onay vermesiyle tekrar oksijen desteği almıştır. Bu karar ile terör örgütüne finans sağlanmıştır. Devletin ödediği bu parada şehidin, yetimin, fakirin ve bu milletin hakkı vardır. HDP'ye değil maddi destek verilmesi, derhal kapatılması gerekmektedir. Huzuru, istikrarı ve sükuneti yakalamışken bu verilen kararı protesto ediyor ve kabul etmiyoruz.