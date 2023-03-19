Evlat nöbetindeki annelerden evlatlarına teslim ol çağrısı

HDP il binası önünde toplanan aileler, haklı direnişlerini sürdürüyor.

İlk olarak Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan evlat nöbeti, binlerce aileye umut oldu.

Hakkari, Şırnak ve Muş gibi illerde devam eden eylemde ailelerin sayısı artmaya başladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren aileler, yıllardır görmedikleri çocuklarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Evlat direnişi kentteki sağanak yağışa rağmen devam ediyor.

Farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin direnişi, bugün bin 292'nci güne ulaştı.

Oğlu Faruk’un 10 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Rahime Taşçı, oğlu gelene kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

Kars’tan Diyarbakır’a oğlum için evlat nöbetine katıldım. 10 senedir oğlumdan herhangi bir haber alamıyorum. Oğlum bak 4 senedir burada oturma eylemi yapmaktayım. Yeter ki sesini duyuyayım, bir telefon aç. Kardeşin Damla için de olsa bizi ara. Fırsatını bulduğun an kaç gel. Devletimize, polisimize teslim ol. Sen gelene kadar ben buradan bir yere ayrılmayacağım. 10 senedir seni ne görüyorum ne de duyuyorum. Ölü müsün sağ mısın onu da bilmiyorum.