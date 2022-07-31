Evlat nöbetindeki baba: Onların çocukları Almanya’da okuyorlar

PKK tarafından dağa kaçırılan evladı için nöbet tutan baba, "Nasıl ki çocuklarımızı kaçırıp terör örgütü PKK’ya teslim ettilerse çocuklarımız gelmeyinceye kadar enselerinden ayrılmayacağız" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 62’nci gününne ulaştı.

3 Eylül 2019 tarihinde çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla bir araya gelen aileler, nöbetlerini sürdürüyor.

Farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler evlatlarına teslim olun çağrısında bulunuyor.

Evlat nöbetine 303 aile katıldı

303 ailenin katıldığı evlat nöbetinde şimdiye dek Diyarbakır ailelerinin evlatlarından 37 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İHA'nın aktarımına göre; Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, kızı Gülcan Biçer için Van'dan gelerek eyleme devam ettiğini belirtti.

Evlat nöbetindeki baba: En son çocuk dağdan ininceye kadar buradayız VİDEO

"En son çocuk dağdan ininceye kadar buradayız"

Baba Biçer, “3 yıla yakındır HDP il binası önüne anne ve babalar olarak eylem yapıyoruz. Eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. HDP’liler 1 yıl 5 aydır burayı kapatıp gittiler. Kim kaçar? Suçlu insan kaçar. HDP suçlu olduğu için bizi burada ne gördü, ne de dinledi. HDP’liler iyi bilsin ki, nasıl ki çocuklarımızı kaçırıp terör örgütü PKK’ya teslim ettilerse çocuklarımız gelmeyinceye kadar enselerinden ayrılmayacağız.

En son çocuk dağdan ininceye kadar buradayız. Çocuklara sesleniyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Sizi mağaraya atmışlar. Ya öl, ya da öldür. Onların çocukları nerede? Amerika’da, Almanya’da okuyorlar” dedi.