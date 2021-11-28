PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için eylem yapan baba Hacı Güger, “Evlatlarımızı kullanan ağa babaları Amerika, İngiltere ve Fransa’dır” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi 819’uncu gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelen aileler, nöbet çadırındaki umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Sur ilçesinde yaşayan ve oturma eylemine devam eden Hacı Güger ve eşi Sultan, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Doğan'ın yolunu bekledi.

“TEK AMACIMIZ EVLATLARIMIZ SİYASET İLE İŞİMİZ OLMAZ”

20 yaşındaki evladının eline silah verildiğini söyleyen baba Güger, şu açıklamalarda bulundu:

“3 yıldır bu kapıda HDP il binası önündeyiz. Aileler burada HDP yöneticileri ve PKK’dan evlatlarını istiyorlar. Tek amacımız evlatlarımız, siyasetle işimiz olmaz.





“ONLARI KULLANAN AĞA BABALARI AMERİKA, İNGİLTERE VE FRANSA’DIR”

Amacımız bir an önce evlatlarımızın geri dönmesi. Bu vatan, bu bayrak, topraklar hepimizin. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Ama ne faydaki gençlerimizi ve çocuklarımızın beynini yıkayarak, kandırarak dağa kaçırıyorlar. Türkiye ve Türk askerine karşı kullanıyorlar. Onları kullanan ağa babaları Amerika, İngiltere ve Fransa’dır.

Evlat nöbetindeki baba: Evlatlarımızı kullanan Amerika, İngiltere ve Fransa’dır VİDEO



“SEN ORADA ESİR ALINMIŞSIN, BİZ BURADA NÖBET TUTUYORUZ”

Ne olursa olsun biz buradayız, evlatlarımızın peşindeyiz, peşlerini de bırakmayacağız. Doğan, beni görüyor ve duyuyorsan annenle buradayız. Sen orada esir alınmışsın bizde burada nöbet tutuyoruz. Duyuyorsan bir an önce güvenlik güçlerine teslim ol. Teslim olanlara zarar verilmiyor, gelen birçok çocukta evinde anne ve babalarının yanındadır. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı teminatıdır, işkence, gözaltı yok.”