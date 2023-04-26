Evlat nöbetindeki baba, HDP'liler tarafından darbedildi Diyarbakır’da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, HDP’lilerin saldırısına uğradı. HDP’liler acılı babayı linç etmeye kalktı.

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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önünde oturma eylemi başlattı.

Yıllardır süren eylem bir anda tüm dünyanın dikkatini çekti.

Çocuklarını PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den isteyen ailelerden bir kısmı bu süreçte evladına kavuştu.

Oğluna kavuşabilmek için aylardır nöbette

Çok sayıda anne ve babaya umut olan bu durum sonrası, farklı kentlerden yollara düşen aileler, HDP il binası önündeki çadırda bir araya geldi.

Evladını PKK'dan isteyen ebeveynlerden biri de Celil Begdaş oldu.

Begdaş, geçtiğimiz yıl HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önüne gelerek eyleme başladı.

Acılı babaya çirkin saldırı

Evlat nöbetindeki ailelerden biri olan Begdaş, çocuğuna kavuşmanın özlemiyle yanıp tutuşurken HDP'liler tarafından darbedildi.

Daha önce HDP'lilerin tehdit ettiği Begdaş, HDP'liler tarafından linç edilmek istendi.

Acılı babaya saldıran grup gittikçe kalabalıklaşırken, Begdaş polisin araya girmesiyle kurtuldu.

Ayrıca HDP'liler görüntü alan gazetecilerin araçlarına el koymaya çalıştı.

"Oğlumun montu ve kimliği HDP binasından çıktı"

Öte yandan Celil Begdaş, daha önce yaptığı açıklamada oğlunun montunun ve kimliğinin HDP il binasından çıktığını belirtmişti.

Begdaş konuyla ilgili, “Benim oğlum 5 Mayıs 2019 tarihinde HDP il binasından kandırılarak dağa götürüldü. Oğlumun montu ve kimliği HDP binasından çıktı. Gece gündüz burada evladım için nöbet tutuyorum. Ramazan ayında da sahur ve iftarımı burada yapıyorum. Bizim çocuklarımızı HDP götürmüş. Dağdaki terörist şehre gelip de adam götüremez. Bunun da aracısı HDP’dir. HDP’ye buradan vicdana gel diye sesleniyorum. Ben de bir Kürdüm. Ama siz Kürtlere zulüm yapıyorsunuz. Sizin bu memlekette Kürtlere yaptığınız zulmü kimse yapmadı” demişti.