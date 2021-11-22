17 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü, HDP’ye seslenerek “Siz ölmeyecek misiniz” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 813’üncü gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelen 245 aile, nöbet çadırındaki umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

2014 yılında 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından oğlu Yusuf'un kaçırıldığını söyleyen Nurettin Ödümlü, şu açıklamalarda bulundu:

“Evladım yıllardır kayıp. Burada PKK'ya değil HDP'ye sesleniyorum; zaten PKK, HDP'dir. Bu HDP'liler, 'Analar ağlamasın', 'demokrasi', 'insan hakları', 'özgürlük', 'eşitlik' diyor. Dünyada hangi ırk bunu yapıyor, hangi örgüt, hangi kavim, hangi deccal bunu yapıyor?

“ALLAH’TAN KORKMUYOR MUSUNUZ”

Yeter artık. HDP'lilere sesleniyorum; siz ölmeyecek misiniz? Öbür dünya sonsuzdur. HDP'ye oy veriyorsunuz, bu kanın dökülmesine sebep oluyorsunuz. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Yeter artık.

Evlat nöbetindeki baba HDP’ye seslendi: Siz ölmeyecek misiniz VİDEO



“GELİN TESLİM OLUN”

Buradan evladıma da sesleniyorum. Yusuf artık gel, yeter. Dayanacak gücümüz kalmadı. Evin sorunları var, gel oğlum. Seni görelim. Dağdaki bütün gençlere sesleniyorum; gelin, teslim olun. Ceza yok, hapis yok. Kimseyi öldürmeyin, kimse de sizi öldürmesin. Bir insanı öldürürsen bütün insanları öldürüyorsun.”