Evlat nöbetindeki baba: Kendi evlatlarını ölüme göndersinler

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 209’uncu gününde de devam ediyor.

Evlatlar PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma nöbeti kararlılıkla sürüyor.

HDP İl binası önünde başlayan evlat nöbetine her geçen gün yeni bir aile eklenirken evlatlarına kavuşan aileler umut ışığı oluyor.

Evladı Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna teslim olması çağrısında bulundu.

"Evlatları dağa götürüp meclisteki koltukları kazanmaya çalışıyorlar"

İHA'nın haberine göre, Ödümlü, "2014’ten beri HDP’liler evladımı kandırıp dağa götürmüşler. 4 yıldır Diyarbakır HDP il binası önünde evladımı bekliyorum. Bu HDP artık yakamızdan düşsün kendi evlatlarını ölüme göndersinler.

Gariban Kürtlerin evlatları dağa götürüp meclisteki koltukları kazanmaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz, sonuna kadar üzerine gideceğiz. Çocuklarımızın işi dağda yoktur, Türk, Kürt bir farkı yok hepimiz bu bayrağa sahibiz." dedi.