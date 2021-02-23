Evlat nöbetindeki baba: Kılıçdaroğlu bizi eleştiriyor

Diyarbakır'da, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, kendilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahip çıktığını belirterek, CHP ve İyi Parti'ye tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 207 ailenin, Diyarbakır HDP il binasının önünde başlattığı evlat nöbetinde 540’ıncı gün geride kaldı.

"SENİN DE VEBALİN VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün İzmir’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği, "Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır'daki o terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor, haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var." sözlerinin ardından Diyarbakır’da HDP binası önünde 'evlat nöbeti'ni sürdüren ailelerden de Kılıçdaroğlu’na tepki geldi.

"BURADA İSTEMİYORUZ"

İki yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, CHP ve İyi Parti’yi artık yanlarında istemediklerini ifade ederek, "Destek olmuyorsanız köstek de olmayın. Bu ailelerin yüzüne nasıl bakacaksınız? Biz ne CHP’yi ne de İyi Parti’yi burada istemiyoruz. Bütün ailelerin adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Bunun vebali Kemal Kılıçdaroğlu’nun da boynundadır. Bütün aileler olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız.” diye konuştu.

"ANNE VE BABALARIN YÜREĞİ YANIYOR"

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğini sonuna kadar hissettiklerini belirten Begdaş, "Kaç yıldır HDP’nin önünde evlatlarımızı istiyoruz. Biz ilk günden beri herkesten destek bekledik. Ne yazık ki bize destek veren birkaç partinin dışında kimse olmadı. Ne Kılıçdaroğlu ne de İyi Parti gelmedi. Sanki biz suçlu, HDP haklıymış gibi. Bize sahip çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ömer Çelik ve diğerleri oldu. Hepsine teşekkür ederiz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne yaptığını biz de bilmiyoruz. Bizim yanımızda olması gerekirken bizi eleştiriyor. Asker ve polislerimiz 6 yıldır alıkonulurken sen neden Meclis’te gündeme getirmedin? Cumhurbaşkanı’na ve diğerlerine kalkıp laf söylüyor. Laf söyleyeceğine gel burada ailelerin yanında dur. Buradaki anne ve babaların yürekleri yanıyor. Bu aileler kar-kış, yağmur demeden canlarını ortaya koymuşlar. Destek olmuyorsanız köstek de olmayın. Bu ailelerin yüzüne nasıl bakacaksınız. Biz ne CHP’yi ne de İyi Parti’yi burada istemiyoruz. 13 tane vatan evladımızı şehit verdikten sonra mı akılları başlarına geliyor. Biz tek evladımız dağda kalmayana kadar çadırdan ayrılmayacağız. Devletimiz büyüktür. Bütün ailelere sahip çıktı. Bütün ailelerin adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Bunun vebali Kemal Kılıçdaroğlu’nun da boynundadır. Bütün aileler olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Ona katılıyoruz. Biz CHP, İyi Parti ve HDP’yi kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.