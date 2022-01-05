2015 yılında üniversite öğrencisiyken PKK terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu için çağrıda bulunan baba, 'Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti, gelmiyorsan hakkım sana haram olsun' dedi.

Çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, Diyarbakır'da HDP il binaları önündeki nöbetlerini 856'ncı gününde kararlılıkla sürdürülüyor.

NÖBETTEKİ AİLELERE UMUT

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

ÇOCUĞUNA KAVUŞAN AİLE SAYISI 33

Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 856 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

Bir umutla 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken kaçırılan oğlu Mikail için çağrıda bulunan baba Yusuf Erdinç, oğluna sesini duyurmaya çalışıyor.

Evlat nöbetindeki baba: Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti ViDEO

"SENİN YERİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Van'dan gelerek HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Yusuf Erdinç, şunları söyledi: "Oğlum sen okumuş, kültürlü biriydin, seni nasıl kandırdılar, bizi bırakıp nasıl gittin. 2015’ten beri oğlumun peşini bırakmadım. 3 senedir burada evlat nöbetindeyim. Oğlum bak sen okumuş bir adamsın, senin elindeki kalemini kırdılar, kalemin yerine silah verdiler. Kime karşısın, bize karşı. Bırak gel. Orası senin yerin değildir. Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti’dir. Sizi kandırıyorlar, 'Giderseniz size ceza verirler' diye. Hepsi yalan.

"GELMİYORSAN HAKKIM SANA HARAM OLSUN"

Şimdiye kadar 33 kişi geldi. Hepsi evlerine gittiler, bir gün ceza almadılar. Gel yine baban arkandadır. Eğer beni duyuyorsan, gelirsen hakkımı sana helal ediyorum. Yine senin arkandayım. Eğer beni duyuyorsan beni kabul etmiyorsan, gelmiyorsan, Amerika’yı kabul ediyorsan hakkım sana haram olsun." şeklinde konuştu.









