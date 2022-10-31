Evlat nöbetindeki baba: Sizi orada mağaralara atmışlar

HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbetinin bin 155'inci gününde evladına çağrıda bulunan Necmettin Biçer, "Orası sizin yeriniz değil" diyerek kızını çağırdı.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden gelerek HDP il binasının önünde başlatılan oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi, bin 155'inci gününde devam ediyor.

Evlatlarının hain terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek başlayan evlat nöbetinde 38 aile evladına kavuştu.

Kızının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Necmettin Biçer, 4 yıla yakındır HDP İl Başkanlığı binasının önünde evlat nöbeti tuttuğunu söyledi.

"Bu devlet hepimizindir"

Evlat nöbetini çocukları dağdan ininceye kadar sürdüreceklerini belirten Biçer, "Dağda bulunan çocuklara seslenmek istiyorum. Orası sizin yeriniz değil. Sizin yeriniz, ailelerinizin yanıdır. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu devlet hepimizindir. Siz kimler için oradasınız? Sizi orada mağaralara atmışlar. Ya öl ya da öldür diyorlar." dedi.

"Sizi dağlarda mağaralara atmışlar"

İHA'nın haberine göre, kızına teslim ol çağrısında bulunan Biçer, "Sözde sizi yönetenler saraylarda yaşarken, çocukları Amerika’da en güzel yerlerde eğitim görürken, sizi de dağlarda mağaralara atmışlar. 38 evladımız burada ailelerine kavuştu. Şu anda ailelerinin yanında hayatlarını tekrar sürdürmekteler. Kızım Gülcan eğer beni görüp duyuyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol." ifadelerinde bulundu.