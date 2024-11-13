İHA

Muş’ta acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti’yi sorumlu tutan aileler, 7 Nisan 2021’de başlattıkları oturma eyleminin 171’inci haftasında da aynı acıyı paylaşıyor.

DEM Parti il binası önündeki eylemi devam eden aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini bekliyor.

"TESLİM OLUN" ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı.

Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"DEM PARTİ'NİN KÜRT PARTİSİ OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR"

Rantçılara fırsat vermeyeceklerini söyleyen baba Mahmut Yılmaz, bedeli ne olursa olsun bu yola devam edeceklerini ifade ederek, “Bu yola başvurduğumuzdan bu yana PKK'da büyük bir düşüş var. Gençlerimiz artık uyandı. Bu yolun boş olduğunu herkes anladı. Artık rantçılara fırsat vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, bu yola devam edeceğiz. İnşallah hepimiz huzur içinde çalışacağız.

Kürt, Türk, Çerkez, Alevi demeden, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Birinci sınıf, ikinci sınıf diyorlar, öyle bir şey yok. Hepimiz bu toprağın evladıyız. Gençlerimiz de artık uyandı. Eskisi gibi katılım olmayacak. Büyük bir düşüş var. DEM Parti’nin de artık Kürt partisi olmadığını herkes biliyor. Onlar da koltuk peşinde.” dedi.

"DEVLETTEN ZARAR GELMEDİ"

Çocuğunun 2002 yılında Fransa’da kandırılarak örgüte katıldığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Benim çocuğum 2002 yılında Fransa’da katıldı. Herkes bu yolun boş olduğunu çözdü. Eskisi gibi bir katılım olmayacak. Huzur içinde yaşıyoruz. Türk'ün hakkı neyse benim hakkım da odur. Şimdiye kadar hiçbir eksiğimiz olmadı. Devletten zarar gelmedi, devletten kardan başka bir şey olmadı. Rantçılar ortalığı karıştırıyor, onlara fırsat vermeyeceğiz. Huzur içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz.

"DEVLET BAHÇELİ'Yİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Baba Mahmut Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin terörün lağvedilmesine ilişkin yaptığı çağrısını da olumlu bulduğunu dile getirerek, “Bahçeli’yi yürekten kutluyorum. Güzel bir açıklamadır. İnşallah arkası da gelecek.” dedi.

"GELİN DEVLETE SIĞINN"

Anne Ayten Koçhan ise 9 yıldır oğlunun kaçırıldığını söyleyerek, “DEM Parti’den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. Versinler çocuklarımızı. Bu bizim davamız değil, bu Amerika ile İsrail'in davasıdır. Biz daha evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin, beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Bir bayrağımız var oğlum. Taşların dibinde, mağaralarda devlet kurulmaz yavrum.

Sizi kandırıyorlar, sizi kullanıyorlar. Gelin devlete sığının. Bir tane dağda kalana kadar biz eylemimize devam ediyoruz. Bütün anneler sizin hasretinizden yanıyor. Buradan bütün annelere sesleniyorum, gelin bize katılın. Biz bir şeyin peşinde değiliz, evladımızın peşindeyiz, ciğerlerimizin peşindeyiz.” şeklinde konuştu.