PKK tarafından kaçırılan ablası için evlat nöbetine katılan Fadile Koç, ablasının zihinsel engelli raporu olduğunu belirterek, “Kendime sahip çıkmasaydım beni de kaçıracaklardı” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, kararlılıkla devam ediyor…

239 ailenin sürdürdüğü evlat nöbeti, 798’inci gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelen aileler, nöbet çadırında umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 yaşındayken kaçırılan ablası Zübeyde için annesi Esmer Koç ile birlikte oturma eylemini sürdüren Fadile Koç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“2013 yılında köye götürme bahanesiyle ablamı götürüp PKK'ya teslim ettiler. 8 yıldır bu acıyı çekiyoruz. Acımıza sebep olanlar HDP'dir. HDP eşittir PKK'dır.

“EĞER BEN KENDİME SAHİP ÇIKMASAYDIM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI”

Annemle birlikte 3 yıldır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyoruz. Ablamı kurtarırız inşallah, döner. Ablamı kaçırırlarken daha 15 yaşındaydı. Ayaklarından ameliyat olmuştu, hastaydı. Eğer ben kendime sahip çıkmasaydım, kendimi korumasaydım beni de kaçıracaklardı.

Evlat nöbetindeki Fadile Koç: Kendime sahip çıkmasaydım beni de kaçıracaklardı ViDEO



“ABLAMI KAÇIRANLAR AKRABAMIZDI”

Allah devletimizden razı olsun, 3 yıldır burada bizim için uğraşıyorlar. Ablamın zihinsel engelli raporu vardı. Bundan yararlanarak onu kaçırdılar. Ablamı kaçıranlar, akrabalarımızdı. Biz davacı olduk. Şu an hapisteler ve müebbet hapis cezası aldılar.

“İNŞALLAH ABLAMA KAVUŞURUM”

İnşallah buradaki tüm anneler de evlatlarına kavuşur ve bu acı diner. Ablama da buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer beni görüyorsa ya da duyuyorsa, onu çok özledim. Bir an önce onu görme ümidiyle burada oturuyorum. İnşallah ben ablama kavuşurum, buradaki tüm anneler de evlatlarına kavuşur."