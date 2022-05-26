Evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

Muş ve Batman'dan gelen 3 aile daha, eylemin 997'nci gününde evlat nöbetine katıldı.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylülü 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylem, 997’nci gününe girdi.

3 aile daha, farklı şehirlerden gelerek eyleme katıldı.

AA’nın haberine göre; Muş'un Varto ilçesinden 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kızı Dilan için gelen baba Cemal Han, Batman'ın Beşiri ilçesinde dağa götürülen oğlu Murat için gelen anne Yeslibe Toprak ve ağabeyi Mehmet Şah için Muş'tan gelen Mehmet Can Güvenç, evlat nöbetine katıldı.

Kızının 2015 yılında lisede okurken dağa kaçırıldığını belirten baba Cemal Han, “Ondan sonra kızımdan haber alamadık. Kızım neredeyse bize ulaşsın. 7 senedir ne gecemiz ne de gündüzümüz belli değil. Evladımı istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Hiç mi düşünmedin bizi?”

Anne Yeslibe Toprak ise, 21 yaşındaki oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü, evladından hiçbir haber alamadığını, perişan olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum bir haber ver bize. Sesini duyup iyi olduğunu bilelim. Seni çok seviyoruz. Gel artık, seni çok özledim. Hiç mi düşünmedin bizi?"





“Devletimiz elinden gelini yapıyor”

Ağabeyi için gelen Mehmet Can Güvenç ise İstanbul'a giden ağabeyinden bir daha haber alamadıklarını belirterek, "Annem ve babam perişan. Hala umutları var. Ağabeyimi istiyorum. İnşallah bizi görür ve bizimle iletişime geçer. Devletimiz elinden gelini yapıyor." diye konuştu.

Eylem yapan anne ve babalar, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.