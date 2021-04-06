Haberler

Gündem Haberleri

Evlat nöbetine 582’nci gününde bir aile daha katıldı

Evlat nöbetine 582’nci gününde bir aile daha katıldı

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önünde başlattıkları evlat nöbeti 582’nci gününe girdi. Nöbete bir aile daha katıldı.