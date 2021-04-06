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- Evlat nöbetine 582’nci gününde bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine 582’nci gününde bir aile daha katıldı
- İHA
- 06.04.2021 - 17:33
- Güncelleme : 06.04.2021 - 17:38
Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019’da başlattıkları evlat nöbeti devam ediyor.
582’nci gününe giren eylemde, nöbet çadırında umutlu bekleyiş devam etti.
6 sene önce İstanbul’a çalışmaya gittiği sırada kandırılan Özkan Tüfenci’nin ailesi, nöbet için Muş’tan Diyarbakır’a gelerek eyleme katıldı.
KAVUŞANLARI GÖRÜNCE KARAR VERDİ
Diğer oğlu Resul Tüfenci ile nöbete katılan anne Türkan Bayrak, Kürtçe yaptığı açıklamada evladı kaybolduktan sonra hiç haber alamadığını belirtti.
Bayrak, evlatlarına kavuşan aileleri televizyonda görmesi üzerine eyleme katılma kararı aldığını ifade etti.
“OĞLUM HASTA VE ÖZÜRLÜ”
Bayrak, İstanbul’a gidişinden 1 hafta sonra oğlunun kaçırıldığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:
"HDP oğlumu götürdü. Kim götürdüyse geri göndersin. Oğlum hasta ve özürlü. Evladımı HDP'den istiyorum."
“BURADAN GİTMEYECEĞİZ”
Resul Tüfenci de ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Tüfenci, "HDP ağabeyimi kandırdı, beynini yıkadı, sonra götürdüler. Ağabeyim gelmeden buradan gitmeyeceğiz.” dedi.
Evladının fotoğrafına sarılan anne, çadırdaki yerini aldı.