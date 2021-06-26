Evlat nöbetine, 663’üncü gününde bir aile daha katıldı

Evlat nöbetine, 663’üncü gününde bir aile daha katıldı

663’üncü gününde çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin nöbetine bir aile daha katıldı. Ahmet Bayram, 2014 yılında kaçırılan oğlu için Bingöl’den Diyarbakır’a geldi.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Evlat nöbetinin 663’üncü gününde, bir aile daha eyleme katıldı.

Baba Ahmet Bayram kaçırılan oğlu Arafat için, Bingöl’den HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

2014 yılında kaçırılan evladı için eylemine başlayan Bayram, oğlunun İstanbul Ümraniye'de lokantada çalışırken HDP aracılığıyla kaçırıldığını söyledi.

“ÜMRANİYE HDP BAŞKANI GÖTÜRDÜ OĞLUMU”

Bayram yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Bingöl'de İstanbul'a gittim. Yalvardım yakardım, çare olmadı. Bana vermediler. Bir türlü bulamadım. Bingöl'e geri döndüm.

Buraya oğlum için geldim. Oğlum beni görüyorsa teslim olsun. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olsun. Ümraniye HDP başkanı götürdü oğlumu."





“BU KEPENGİ NASIL İNDİRDİYSENİZ KANDİL’İ DE ÖYLE BİTİRECEKSİNİZ”

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile HDP il binası önünde aileleri ziyaret etti.

Gül dağıtıp, ailelerle sohbet eden İnan, “Bu kepengi nasıl indirdiyseniz Kandil'i de öyle bitireceksiniz. Devletimizin verdiği mücadeleyle 5 binlere varan terör örgütüne katılım, 10'lu sayılara düştü. Bunda hepinizin payı var. Yanınızda olduğumuzu hissettirmek için buraya geldik.” ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetine 663’üncü gününde bir aile daha katıldı VİDEO

