Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 653’üncü gününde de devam etti. Bir ailenin daha katılımı ile aile sayısı 227’ye ulaştı.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 653’üncü gününde bir ailenin daha katılımı ile devam etti.

HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana mücadelesine devam eden ailelerin sayısı, 227 oldu.

Batman’da kaçırılan oğlu Muhammed için Diyarbakır’a gelen Yasemin Gönyeli, eyleme katılan son aile oldu.

KONUŞMA YAPARKEN FENALAŞTI

2,5 ay önce engelli kızı Ecrin’i kaybeden Gönyeli, eylem sırasında konuşma yaparken fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kendine geldi.

“HAYALLERİM VAR OĞLUM İÇİN”

Oğluna seslenen Gönyeli, şu ifadeleri kaydetti:

“Evladım, ne olur dön bana. Evladımı istiyorum. 11 aydır evladım kayıp. Oğlumu nasıl götürmüşlerse öyle de getirsinler. Oğlumun peşini bırakmayacağım. Kanımın son damlasına kadar oğlumu arayacağım. Hayallerim var oğlum için. Ne olur oğlum, dön bana. Senin yerin, benim yanımdır.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı VİDEO

“ASKERLİĞE HAZILANIYORDU”

Benim güzel evladım, kız kardeşini kaybettik. Gel derman ol bana. Yatamıyorum güzel oğlum. Ben Ecrin’i kaybettim. Kurban olurum, gel destek ol annene. Ne olur annene dön. Keşke sesini duysaydık. Askerliğe hazırlanıyordu.





“HDP’YE GİTTİM KOVMAKTAN BETER ETTİLER”

Batman’da HDP’ye gittim, kovmaktan beter ettiler. Oğlum, korkma, kaç. Ne olur annene gel. Sensiz ben o eve gitmiyorum oğlum. Kimse annenden önemli değil. Sen de benim için çok önemlisin.”