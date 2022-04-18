Evlat nöbetine bir aile daha katıldı, sayı 284 oldu

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı, sayı 284 oldu

9 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan Şahin Çetin için eyleme katılan Fatma Çetin ile aile sayısı, 284'e yükseldi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Farklı şehirlerden bir araya gelerek eylemlerini sürdüren aileler, nöbet çadırında 959 gündür evlatlarının dönmesini bekliyor.

Eylem boyunca 35 aile, evlatlarına kavuştu. Yaşanan gelişmeler, eyleme katılmaya çekinen ailelere de umut verdi.

Aile sayısı 284 oldu

DHA’nın haberine göre; bir aile daha nöbete katıldı. Hakkari’de 2013'te 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Şahin Çetin için gelen Fatma Çetin ile aile sayısı 284'e çıktı.

“9 yıldır görmediğim çocuğum için buraya geldim”

Çetin, nöbete devam eden aileler tarafından karşılandı.

Kürtçe yaptığı konuşmada oğluna seslenen Çetin, “Oğlum bir an önce askere veya polise teslim olsun. Buraya geldim eyleme katıldım. 9 yıldır göremediğim çocuğum için buraya geldim." dedi.