Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile evlat nöbetlerine kaldıkları otellerde devam eden ailelerden baba Şevket Bingöl, çayına ilaç atılarak dağa kaçırılan oğluna seslendi.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde başlattıkları evlat nöbeti, 616’ncı gününe girdi.

29 Nisan 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs 05.00’a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile eylem, nöbet çadırında değil ailelerin kaldıkları otelde devam etti.

"KISITLAMA BİZİ ETKİLEMEDİ"

İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de çayına ilaç katılarak dağa götürülen oğlu Tuncay için evlat nöbetine kararlılıkla devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kısıtlama bizi pek fazla etkilemedi, çünkü bizler çadıra gidemesek de kaldığımız otelin bahçesinde evlatlarımız için eylemimize devam ediyoruz.”





“İŞKENCE CEZA VAR DİYENLER YALAN SÖYLÜYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da anneler ile yaptığı görüşmede dağda olan ve terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan gençlere yaptığı çağrıya atıfta bulunan baba Bingöl, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, ilk günden bu yana bizlere desteğini esirgemedi. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve İçişleri Bakanımız ile güvenlik güçlerimizden razı olsun. Dağdaki çocuklar da Allah’ın izniyle tek tek gelip teslim olacaklarına inanıyorum. Herhangi biz ceza ve işkence yok, işkence ve ceza var diyenler de yalan söylüyorlar. Çocuklarda artık bunu biliyor ve bilmeleri lazım." diye konuştu.

Oğlu Tuncay’a seslenen baba Bingöl, oğlunun ve arkadaşlarının teslim olması için çağrıda bulundu.

Evlat nöbetine devam eden baba: Teslim olacaklarına inanıyorum VİDEO

