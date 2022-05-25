Evlat nöbetine katılan aile sayısı 292 oldu

Gülperi-Esat Akdaş çifti, 2015 yılında kaçırılan oğulları Mehmet için evlat nöbetine katıldı. Eylemdeki aile sayısı, böylelikle 292’ye yükseldi.

Diyarbakır’da, evlatları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan aileler, mücadele etmeye devam ediyor.

Evlatlarını geri almak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylem kararlılıkla sürüyor.

Bugüne kadar, nöbete katılan 35 aile çocuklarına kavuştu.

Aile sayısı 292 oldu

DHA'nın haberine göre; 2015 yılında Mardin’de 20 yaşındayken kaçırılan oğulları Mehmet için Gülperi-Esat Akdaş çifti de eyleme katıldı.

Böylelikle eylemdeki aile sayısı 292’ye yükseldi. Akdaş çifti, nöbetteki aileler tarafından karşılandı.

“Yerimiz Türk devletidir”

Esat Akdaş, oğluyla en son 2019 yılında bir kere görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum gelmeye çalışıyor ama gelemiyor. Örgüt bırakmıyor. Artık örgütten çektiğimiz yeter. Bundan sonra HDP’liler kendi oğullarını göndersinler. Bizim çocukları bıraksınlar. Oğlum, örgütten kaç ve devlete teslim ol. Çektiğimiz dert yeter bize. Yerimiz Türk devletidir. 2019’da oğlum aradı kaçtığını söyledi. Örgüt onu yakaladı. 'Baba beni kurtarın' dedi. Biz kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Nereye götürmüşler bilmiyoruz. Oğlumuzu bıraksınlar.”