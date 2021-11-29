Evlat nöbetini sürdüren aileler, çocuklarının dağa götürüldüğü kapının önünde toplanarak, “Ön kapı Meclis, arka kapı Kandil kapısı” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 819’uncu gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelen 246 aile, nöbet çadırındaki umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek eyleme başlayan Celil Begdaş, oğlunu almak için HDP binasına geldiğinde binanın arka kapısından haberinin olmadığını ve oğlunun bu kapıdan kaçırıldığını söyledi.

“BİZ ÖN KAPIDA BEKLERKEN ONLAR BU KAPIDAN GÖTÜRDÜLER”

Begdaş, olaya yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu kapının olduğunu bilmiyorduk. Ön kapı Meclis kapısı, bu kapı da Kandil kapısıymış. Oğlumu 2019'un Mayıs ayında buraya koyduklarında biz ön kapıda beklerken, onlar bu kapıdan götürdüler oğlumu. Bütün çocukları bu kapıdan götürdüler.





“MAHKEME SALONLARI VARMIŞ İÇERİDE”

Bütün dünya bunların ne yaptığını görsün. Buradan baktığımızda 5 kat, ön taraftan ise 3 kat görünüyor, burada mahkeme salonları varmış içeride, yeni öğrendik. Artık biz bu kapıda da oturacağız.”

Evlat nöbetini sürdüren aileler: Ön kapı Meclis, arka kapı Kandil kapısı VİDEO



“BUNDAN SONRA EYLEMİMİZ BU KANDİL KAPISINDA OLACAK”

2014'te kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek evlat nöbeti tutan Türkan Mutlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Ön kapı Meclis kapısı, arka kapı da Kandil kapısı. Kızımı bu kapıda zehirlemişler sonra Kandil'e gönderdiler. Bundan sonra eylemimiz bu Kandil kapısında olacak. Çünkü Kandil'in kapısı burasıdır.”

“DAĞDA BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN ARKASINDA SAKLANIYORSUNUZ, BURADA DA BİZDEN KAÇIYORSUNUZ”

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmasına iki ay kalan dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan İmmihan Nilifırka da, “Ön kapıdan çocuklarımızı koyuyorlar, bu arka kapıdan da götürüyorlar. Bu Kandil kapısıdır, çocuklarımızı getirin, yavrularımızı getirin yeter. Neden bizden kaçıyorsunuz? Biz canavar mıyız? Hem çocuklarımızı elimizden alıp götürüyorsunuz katil yapıyorsunuz hem de bizden kaçıyorsunuz. Dağda bizim çocuklarımızın arkasında saklanıyorsunuz, burada da bizden kaçıyorsunuz. Evlatlarımızı nasıl çalıp götürdüyseniz öyle de getirin. Biz bu kapıdan kalkmayacağız. Çünkü bütün çocuklar bu kapıdan gitmiş.” dedi.