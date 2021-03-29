Evlat nöbetini sürdüren baba Celil Begdaş: HDP benim evimi yıktı, evladımı elimden aldı

Çocukları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin nöbeti 574’üncü gününde de tüm kararlılığı ile devam etti. Nöbeti sürdüren Celil Begdaş, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.

3 Eylül 2019 tarihinden bu yana farklı şehirlerden evlatları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ailelerin başlattığı evlat nöbeti 574’üncü gününe girdi.

Eylemin ilk gününden bu yana oğlu Yusuf Begdaş için mücadelesine devam eden baba Celil Begdaş, çocuğunun kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak şu ifadeleri kullandı:

"BÜTÜN ÇOCUKLAR BURADAN GİTTİ”

"Oğlum gittiğinden bugüne biz bu HDP kapısının önündeyiz. Ne yazık ki HDP’den bir çare bulamadık. HDP benim evimi yıktı, evladımı elimden aldı. Benim oğlum buradan gitti. Herkes biliyor bunu, bütün çocuklar da buradan gitti.”

“BURADAN GİTMEYECEĞİZ”

“Bunlar yetmedi 13 evladımızı şehit ettiler. Şehitlerin ailesiyle birlikte bir aile olmuştuk burada Allah onlara sabır versin. Biz buradan gitmeyeceğiz.”

Evlat nöbetindeki acılı baba: HDP benim evimi yıktı, evladımı elimden aldı VİDEO



“GELİN EVLADINIZI ARAYIN”

“Ben buradan bütün Diyarbakır halkına sesleniyorum. Benim evim yıkıldı, sizin eviniz yıkılmasın. Gelin evladınızı arayın ve adres burasıdır. Oğlum da beni duyuyor ve izliyorsa kaçıp gelsin.”