Evlenecek gençlere müjde! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için sona gelindi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin detayları aktardı.

Bakan Göktaş, başvuru sürecine ilişkin hazırlıklara sona gelindiğini aktardı.

"Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık." diyen Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

Programa ilişkin bilgi veren Göktaş, şu cümleleri kurdu;

2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi

Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız.

"Deprem bölgesinden başlatacağız"

Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını kaydeden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Konunun detayları

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verilecek.

Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Başkan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşacak.

Bakan yardımcıları, ilgili bakanlıklar tarafından görevlendirilecek ve oluşturulan kurul kararları oy çokluğu ile alacak.

Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirlemekle yükümlü olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)