Evlenen gençlere kredi müjdesi! İşte Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru tarihi ve tüm detaylar Katar'ın başkenti Doha'da konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile ve Gençlik Fonu'nda sona gelindi.

2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı..

Evlenecek gençleri heyecanlandıran 150 bin lira değerindeki faizsiz kredi de merakla beklenen an geldi..

Fona başvuru tarihi ve detayları netleşti.

Bir dizi ziyaretler için Katar'a giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş konuşmasında, milyonlarca gence müjdeli haberi duyurdu.

Başvuru için eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma şartı

Başvuruların 15 Şubat’tan itibaren alınacağını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor.

Başvurular bakanlığın sitesinden yapılacak

Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu’nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız.



Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz.

Gençlere faizsiz 150 bin TL kredi

Evlilik hazırlığında olan gençlere faizsiz 150 bin TL kredi desteği verilecek.

Destekle özellikle deprem bölgesindeki gençlerin evlilik yolundaki harcamalarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Belirlenecek yaş kriterlerine göre verilecek desteğin kapsamı ve ayrıntıları Meclis'teki görüşmelere göre şekillenecek.

Yönetim kurulu fonu yönetecek

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak.

Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek.

Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Deprem bölgesindeki illerden başlanacak

Uygulama ilk olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da gerçekleştirilecek.