Evlenme ödeneği nedir, nasıl alınır? Çeyiz parası ne kadar, şartları nelerdir?

Evlenme ödeneği nedir, nasıl alınır? Çeyiz parası ne kadar, şartları nelerdir?

Evlenme hazırlığı yapan çiftler tarafından çeyiz parası nasıl alınır evlenme ödeneği şartları nelerdir hakkında araştırmalar yapılıyor.

2020 SGK evlenme ödeneği diğer adlarıyla çeyiz parası ya da evlilik yardımı, 2008 yılından beri verilmeye başlanmıştır.

Evlilik nedeniyle yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara devlet tarafından aldıkları yetim aylığının 24 katı olarak çeyiz parası verilir. Maaşın 24 katı olarak verilen destek toplu olarak SGK’ya yapılan başvuru sonrası alınabilir.

Evlilik yolunda adım atan çiftlerin sıkça araştırdığı evlilik ödeneği yani çeyiz parası alabilmenin şartları nelerdir, kimler çeyiz parası alabilir, işte merak edilen tüm detaylar..

ÇEYİZ PARASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Anne ya da babası vefat etmiş olan ve SGK'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarının evlendiklerinde aylıkları kesileceğinden dolayı, SGK tarafından bir defaya mahsus olmak üzere evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği veya çeyiz parası ödenir.

Bu ödenek, kız çocuğunun evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenir.

ÇEYİZ PARASI ALMA ŞARTLARI

Çeyiz parası alabilmek için öncelikle cinsiyetinizin kadın olması gerekmektedir. Ayrıca bu paradan yararlanabilmek için SGK’dan ölüm aylığı alma şartı bulunmaktadır.

Yani çeyiz parasından faydalanabilecek kadının anne veya babası vefat etmiş ve bu kişiden yetim aylığı alma şartı bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sadece bir defa verilen bu destek kız çocuğunun evlendiği tarihi itibariyle aldığı maaş üzerinden hesaplanmaktadır. 4A SSK kapsamında ve 4B yani BAĞ-KUR kapsamında yetim aylığı alan her kadın çeyiz parası alma hakkına sahiptir.

Evlendiği tarih itibariyle aldığı maaş tutarının 24 katı olarak verilen çeyiz parası çalışan kadınlara verilmemektedir. 5 yıl zaman aşımına sahip çeyiz parası yardımına evlendikten sonra 5 yıl içerisinde başvuru yapılmazsa hak yanacaktır.

EVLİLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

2020 çeyiz parası evlilik ödeneği miktarı başvuru yapan kişinin aldığı yetim aylığına göre hesaplanır. Yetim aylığı miktarının 24 ya da 12 katı olacak şekilde çeyiz parası verilir. Çeyiz parası hesaplamasında 12 ya da 24 aylık maaş verilmesi yetim maaşı alınan sigorta koluna bağlıdır.

300 TL yetim aylığı alanlara 300 x 24 = 7.200 TL,

500 TL yetim aylığı alanlara 500 x 24 = 12.000 TL,

600 TL yetim aylığı alanlara 600 x 24 = 14.400 TL,

1000 TL yetim aylığı alanlara 1.000 x 24 = 24.000 TL ödeme evlilik yardımı olarak yapılır.

EVLİLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişinin veya vekilinin çeyiz parası evlenme ödeneği talep dilekçesi ve başvuru formu ile;