Evlilik araştırması: Mantık evliliği ön planda

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre; kadınların evlenecekleri erkekte en çok dikkat ettiği şey yüksek gelir getirici bir iş.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler evliliklere de yansımaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Türkiye Aile Yapısı Araştırması" bülteni yayınlandı.

Verilerde; evliliklerde aşktan ziyade mantık evliliğinin ön planda olduğu görüldü.

MANTIK AŞKI GEÇTİ: GELİR ÖN PLANDA

Araştırmada kadın ve erkeklere, evlenecekleri kişide aradıkları özellikler soruldu. "Aşık bir eş" beklentisi kadınlarda yüzde 80,9; erkeklerde yüzde 80 olarak hesaplandı.

Kadınların erkekte aradığı özelliklerde gelir getirici bir işin ardından, aile yapılarının benzerliği (yüzde 83,9), bakımlı ve özenli olunması (yüzde 83,2), benzer hayat tarzı (yüzde 82,7), ev işleri ve çocukların bakımının paylaşılması (yüzde 82,3) ile çalışma saatlerinin belli olması (yüzde 81,3) gibi konular öne çıktı.

KADINLARDA ARANAN İLK ÖZELLİK 'EV İŞLERİ'

Erkekler ise evlenecekleri kadında ev işleri ve çocukların bakımının ardından, ev işlerinde beceriklilik (yüzde 81,7), benzer hayat tarzı (yüzde 80,3), bakımlı ve özenli olunması (yüzde 80,1), aile yapılarının benzerliği (yüzde 75,6) ve ilk kez evlenecek olması (yüzde 75,5) gibi noktalara dikkat ettiklerini belirtti.

SORUN YAŞAYAN ÇİFTLER UZMAN YERİNE AİLELERİNE GİDİYOR

Çiftlere eşleriyle sorun yaşandıklarında, destek almak için öncelikli olarak düşündükleri kişi ve kurumların da sorulduğu araştırmada, kadın ve erkeklerin aynı fikirde olduğu tespit edildi. Kadınların yüzde 43,3'ü, erkeklerin de yüzde 42,9'u eşleriyle sorun yaşadığında, bir uzmana gitmek yerine aile büyüklerine danışmayı seçti. Eşiyle sorun yaşayan kadınların yüzde 5,2'sinin, erkeklerin ise 4,3'ünün psikiyatrist, psikolog, aile ve evlilik danışmanı gibi uzman kişi veya kurumlardan yardım aldığı görüldü.

TARTIŞMALARDAKİ ANA SEBEP HARCAMALAR

Araştırmada, evli bireylerin yüzde 5,6'sının harcamalar, yüzde 5,5'inin ailece birlikte vakit geçirmeme, yüzde 4,9'unun gelirin yeterli olmaması, yüzde 3,7'sinin evle ilgili sorumluluklar ve yüzde 3,6'sının da sigara alışkanlığıyla ilgili konularda sıklıkla veya her zaman sorun yaşadıkları belirlendi.

GÖRÜCÜ USULÜ EŞ SEÇİMİ ORANI YÜZDE 46

Evlenen bireylerin eş seçimini nasıl yaptıkları incelendiğinde ise evliliklerin yüzde 46,1'inin görücü usulü ve tarafların kendi rızalarıyla yapıldığı görüldü. Bu oran erkeklerde yüzde 45,9, kadınlarda yüzde 46,3 olarak hesaplandı.

Bireylerin öğrenim durumu yükseldikçe, kendi kararıyla evlenenlerin oranının arttığı, görücü usulü ile evlenenlerin oranının ise azaldığı tespit edildi.