Evlilik kredisinden 3 bin 963 çift yararlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na 12 bin 519 genç çiftin başvurduğunu ve şartları yerine getiren 3 bin 963 çiftin krediden faydalandığını açıkladı.

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İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi.

Osmaniye Valiliği'ni ziyaretinde şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde, bugün itibarıyla Osmaniye'den de başvuruları almaya başladıklarını söyledi.

"7'DEN 70'E TÜM VATANDAŞLARIMIZA HİZMET GÖTÜRÜYORUZ"

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri olan sosyal devlet politikalarımızı daha ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Bakan Göktaş, "Bu çerçevede 23 yıldır olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insan odaklı sosyal hizmet modelleri ve sosyal politikaları hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştiriyoruz. Bu çerçevede 81 ilimizde olduğu gibi Osmaniye'de de pek çok hizmete imza attık. 23 yılda şehrimize yaklaşık 65 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik.

Bu miktarın 9.5 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımlardan oluşuyor.

Bu yatırımlarla sosyal, siyasal ve ekonomik alanda kadınlara destek oluyoruz. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımız başta olmak üzere 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"AİLE VE GENÇLİK FONU İLE 3 BİN 963 ÇİFTİMİZ KREDİDEN FAYDALANDI"

Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulamasını 6 Şubat depreminden etkilenen 4 il ve 2 ilçede başlattıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başvuruları aldık. Yakın zamanda da doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvuru almaya başladık. Bu kapsamda bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na 12 bin 519 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 3 bin 963 çiftimiz krediden faydalandı.

Bugünkü ziyaretimiz vesilesiyle sizlerle bir müjdemizi daha paylaşmak isterim. Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde çok kıymetli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Bu sosyal destek fonu çerçevesinde bugün itibarıyla Osmaniye'den de başvuruları almaya başlıyoruz.

Diğer taraftan daha fazla gencimizin bu fondan yararlanabilmesi için başvuru şartlarını kolaylaştırdık. Genç çiftlerimizin 2 asgari ücreti aşmama gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2-3 asgari ücrete çıkardık. Gençlerimize, aile kurma yolunda destek olmaya devam edeceğiz. Aile ve Gençlik Fonu'ndan ülkemizin tüm gençleri yararlansın istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)