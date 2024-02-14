Evlilik kredisine başvurular yarın başlıyor: Öncelik deprem bölgesi Aile ve Gençlik Fonu için başvurular yarın depremlerden etkilenen illerde başlıyor. Fonla, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

ensonhaber.com

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

Gençlere destek verilecek

Genç çiftler, evlilik öncesi ve sonrası zorunlu eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak.

Kendi işini kurmak isteyen girişimci gençlere de destek verilecek.

Aile müessesi güçlendirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurulan Fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi ve genç girişimcilere destek sağlanması amaçlanıyor.

Fona; petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin yüzde 20'si aktarılacak.

Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda kamuoyu ile paylaşılacak.

Kurul 5 kişiden oluşacak

Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında beş kişiden oluşacak.

Kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcıları görev alacak.

Başvurular yarın başlıyor

Pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, yarından itibaren alınacak.

Fona başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılabilecek.