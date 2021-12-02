Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesi SMA taramasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

SMA Bilim Kurulu Toplantısı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti.

Koca, evlilik öncesi SMA taramasının zorunlu ve ücretsiz olacağını duyurdu.

EVLENECEKLERE DUYURU YAPTI: SMA TARAMASI ZORUNLU OLDU

Sağlık Bakanı Koca ayrıca, dünyaya SMA'lı bebek getirme riski taşıyan çiftlere de isterlerse ücretsiz tüp bebek tedavisi uygulanacağını da açıkladı.

Fahrettin Koca: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getirildi VİDEO

RİSK TAŞIYAN ÇİFTLERE, TÜP BEBEK TEDAVİSİ ÜCRETSİZ OLARAK SAĞLANACAK

Bakan Koca'nın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"SMA tedavisinde etkisini sağlayan ilaç ülkemizde kullanılmakta ve ücretsiz olarak sunulmaktadır. Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getirildi. Genetik yapıları dünyaya SMA'lı bebek getirme riski taşıyan çiftlere tüp bebek tedavisi ücretsiz olarak devlet tarafından sağlanacaktır.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIK SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLECEK"

SMA hastalığının farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. SMA Tip 1, 2 ve 3 hastalarına tedavi uygulanmaktadır. Yeni doğan taraması ile birlikte tüm aşamalarda altyapı çalışmaları özenle sürdürülmektedir ve en kısa sürede sağlık sistemlerine entegre edilecektir."