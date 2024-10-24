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AA & Ensonhaber

Türkiye, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırı ile sarsıldı.

Dün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine hain bir terör saldırısı gerçekleşti.

Bu saldırının ardından 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.

Türkiye bugün şehitlerini uğurladı..

Saldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden TUSAŞ'ta mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİT OLDU

Bir kız çocuğu annesi Ekici, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradı.

Ekici, Zahide Güçlü Ekici'nin, erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ'ta çalıştığı öğrenildi.

KAYINVALİDESİ:KIZIMDI BENİM, YIKILDIM

Zahide Güçlü Ekici'nin kayınvalidesi Dursine Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada terörü lanetledi. Gelinini kızı gibi gördüğünü belirten Ekici, "Benim canım yandı, başkanlarının canı yanmasın. Devlete millete yararı olan evlatlarımıza kıyılmasın. Bunun önlemi nasıl alınır onu da bilemem. Kızımdı benim. Yıkıldım." diye konuştu.

GÖKBEY'İN MÜHENDİSİYDİ

Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Zahide Güçlü Ekici'nin, TUSAŞ'ta yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY genel maksat helikopterinin imalatında aktif olarak da görev aldığı öğrenildi.

KANSER HASTALARINA DESTEK VERİYORDU

TUSAŞ'ta birçok projede görev alan Ekici'nin, 2021'de lösemiye yakalanan ve şu anda 8 yaşında olan kızının hastalığı atlatmasında ona büyük destek verdiği, o süreçte kanser hastalarına da yardımcı olduğu öğrenildi.