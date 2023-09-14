Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak AK Parti'de neden siyaset yaptığını anlattı Adem Metan'ın programına konuk olan Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak AK Parti'de siyasete girmesindeki en önemli nedenin vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade etti. Soyuak "Başarı hikayesinin AK Parti belediyeciliği ile geleceğini biliyordum" dedi.

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ensonhaber.com

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AK Parti belediyecilikte yıllardır süren istikrarını sürdürmeye devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ise yaptıklarıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Ali Kamil Soyuak, borçlu aldığı belediyeyi, 3 dönemdir borçlanmadan yönetiyor.

Soyuak, 2 bin nüfuslu Evreşe'de su ve interneti bedavaya, eti ise ucuza veriyor.

Uzun yıllar boyunca bölgede doktorluk yapan Ali Kamil Soyuak, vatandaşların belediye başkanı olma taleplerini geri çevirmeyerek siyasete atıldı.

Adem Metan'a samimi açıklamalarda bulundu

Yaptığı çalışmalarla taraflı tarafsız her kesimin takdirini topluyan Soyuak, gazeteci Adem Metan'ın YouTube'da hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

Evreşe'de dönemi boyunca yaptığı faaliyetleri anlatan Soyuak, sorulara samimi cevaplar verdi.

"AK Parti'de neden siyasete başladınız?"

Başkan Soyuak, Adem Metan'ın "Muhalefetin güçlü olduğu bir bölgede AK Parti'yi tercih etmenizdeki neden nedir" sorusuna yanıt verdi.

"Vatandaşa hizmet için AK Parti'yi seçtim"

Siyasete ilk girdiği yıllardan itibaren CHP ve MHP başta olmak üzere siyasi partilerden teklifler aldığını belirten Soyuak, AK Parti'yi seçmesinde hizmet aşkının ön planda olduğunu ifade etti.

"Başarı hikayesinin AK Parti belediyeciliği ile geleceğini biliyordum"

Vatandaşa hizmet vermek için en doğru yerin AK Parti olduğunu belirten Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak açıklamalarında şunları söyledi: