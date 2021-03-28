Exen Coin nedir? Exen Coin hakkında merak edilenler..

Exen Coin Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Kripto varlıklara ilgi duyan vatandaşlar, 'Exen Coin nedir, ne kadar?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Exen Coin nedir?

Bitexen'in yerli kripto para birimi Exen Coin, son yıllarda popülaritesini artıran kripto paralar arasında hızlı yükselişi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Türkiye’nin yeni dijital para borsası Bitexen kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtılan Exen Coin, gelecek vaat eden görüntüsü ve rekor artışları nedeniyle Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Bunun üzerine vatandaşlar ve özellikle yatırım yapmak isteyenler, arama motorları üzerinden 'Exen Coin nedir, ne kadar?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Exen Coin nedir, ne kadar? işte, Exen Coin hakkında merak edilenler..

EXEN COİN NEDİR?

Kripto paralar arasında gelecek vaat eden coinler arasında yer alan Exen Coin, Ethereum blok zinciri üzerinde ERC-20 token standardı ile sadece 15 milyon adet üretilen yeni bir kripto para birimidir.

2018 yılında kurulan dijital para borsası Bitexen tarafından üretilen Exen Coin'in Bitexen kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtıldığı ifade edilmektedir.

Son dönemde kripto paralara yönelik yatırım eğilimi artış gösterdi. Bu nedenle yerli coin olan Exen Coin de yüksek oranda sağladığı getirilerle bir adım öne çıktı.

Kullanıcılar, Exen Coin'i alım-satım yapmanın yanı sıra işlem komisyonlarından tasarruf etmek için kullanabilirler.

EXEN COİN NE KADAR?

Bitexen, EXEN Coin ile ödenen işlem ücretlerinin yüzde 100’ünü, farklı şekilde ödenen ücretlerin ise yüzde 50’sini geri alım yapmak için kullanmaktadır. Böylece Bitexen, kripto para biriminin değerini artırmaktadır.

Şu anda Exencoin’in güncel değeri 18.80 TL’dir. Exen Coin 27 Mart gününü %13,41 artışla kapatmıştır.